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رئيس منظمة الصحة العالمية يتمنى لترامب الشفاء العاجل والتام من كورونا

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رئيس منظمة الصحة العالمية يتمنى لترامب الشفاء العاجل والتام من كورونا
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أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تمنياته بشفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريوس، رئيس المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "أطيب تمنياتي للرئيس دونالد ترامب وميلانيا بالشفاء التام والسريع".

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إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا
إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نجتاز هذا معا!".

المصدر: وكالات

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