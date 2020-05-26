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الصحة العالمية: نتائج سلامة عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا في يونيو

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الصحة العالمية: نتائج سلامة عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا في يونيو
Reuters
كبسولة من عقار Hydroxychloroquine
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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن فريقا مختصا بالسلامة وتابعا لها، سيراجع البيانات حول دواء هيدروكسي كلوروكين بحلول الشهر القادم.

وجاء ذلك، بعد يوم واحد من استناد مسؤولين إلى مخاوف تتعلق بالأمان، دفعتهم إلى وقف استخدام هذا الدواء في تجربة عالمية على المصابين بفيروس كورونا.

وأوقفت المنظمة استخدام هذا العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية، توصلت إلى أن معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب، زادت لدى شريحة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين.

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وقالت منظمة الصحة العالمية: "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضرر أو الفائدة أو عدم فائدة هيدروكسي كلوروكين، بمجرد مراجعة الأدلة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات. سوف تتضمن هذه المراجعة بيانات من التجربة العالمية (سوليداريتي) وغيرها من التجارب الجارية، بالإضافة إلى أي أدلة منشورة حتى الآن"، ووعدت أن يتم ذلك بحلول منتصف يونيو.

ويصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون، هيدروكسي كلوروكين بأنه علاج محتمل لمرض كوفيد-19.

المصدر: رويترز

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