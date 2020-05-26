تقرير: ألمانيا تريد رفع التحذير من السفر لـ31 دولة أوروبية

نقلت مجلة "فوكوس" اليوم الثلاثاء عن وكالة الأنباء الألمانية، أن برلين تريد إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.

وحسب وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الأربعاء فإن الحكومة تعتزم السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن تنتمي لمنطقة "شنغن" مفتوحة الحدود وهي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

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في 18 أيار، قال وزير الخارجية هايكو ماس، إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج الذي يستمر حتى 15 يونيو.

المصدر: "رويترز"