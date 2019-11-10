أستراليا.. العثور على لص سرق زهور قبر الجندي المجهول في كانبيرا

كشف موظفون يعملون في مجمع النصب التذكاري العسكري في العاصمة الأسترالية كانبيرا، عن هوية لص كان يسرق زهور خشخاش اصطناعية من قبر الجندي المجهول على مدار شهر، وتبين أنه حمامة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحمامة شيدت عشا لها بالزهور الحمراء المسروقة عند نافذة من الزجاج الملون تحت ضوء خفيف يتسلل منه داخل إحدى قاعات النصب.

A crafty pigeon has been helping itself to poppies placed on the Tomb of the Unknown Soldier at the Australian War Memorial and has built a nest in an alcove beneath a stained glass window. How touching this Remembrance weekend. #RemembranceDaypic.twitter.com/HL1DTLQMjd — Mat McLachlan (@MatMcLachlan) November 10, 2019

وزهرة الخشخاش رمز تستخدمه دول الكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية) عرفانا بالتضحية التي قدمها أفراد القوات المسلحة الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون واجبهم.

ورأت إدارة النصب التذكاري أن الحادثة تحمل طابعا رمزيا، علما أن مواطني أستراليا قد سلموا إلى الجيش الوطني خلال الحرب العالمية الثانية في فترة 1942-1943 أكثر من 13 ألف حمامة مدربة لاستخدامها لأغراض الاتصال. و"منحت السلطات اثنتين منها ميدالية خاصة لبطولتها".

المصدر: مواقع إخبارية