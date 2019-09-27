لوكاشينكو يعد بمواصلة استخدام مستحضرات التجميل البيلاروسية فقط

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أنه سيتخلى عن استخدام مستحضرات التجميل الأجنبية، ووعد بمواصلة استخدام مستحضرات التجميل الوطنية فقط.

وقال لوكاشينكو، خلال زيارة لمعمل "فيتيكس" في العاصمة مينسك والذي ينتج مستحضرات التجميل: "سيتم رمي جميع المنتجات المستوردة، لن استخدم المنتجات الأجنبية بل منتجاتكم فقط. حتى لو تلقيت هدية من هذه المنتجات الأجنبية فسأقوم بإهدائها لأحد ما. يجب استخدام المنتجات الوطنية فقط".

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واستمع لوكاشينكو لشرح مفصل عن تطوير العمليات الإنتاجية في المعمل المذكور، وتم عرض مجموعة من منتجات المؤسسة أمامه.

وطلب لوكاشينكو من إدارة المعمل، إهداء بعض المنتجات لكل النساء المتواجدات في الفعالية، وأشار إلى أنه سيسدد ثمنها من جيبه الخاص.

وخلال الزيارة، أوعز الرئيس البيلاروسي، بزيادة مبيعات منتجات مستحضرات التجميل المحلية في الخارج، ولكن أيضا عدم نسيان ترويجها في السوق المحلية.

المصدر: إنترفاكس