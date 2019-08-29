أرسل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مجموعة من الهدايا إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا عبر مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون.

وسلم لوكاشينكو هذه الهدايا لبولتون، خلال لقائهما اليوم الخميس في مينسك.

وقال رئيس بيلاروس مازحا: "أنا تدخلت في الانتخابات الأمركية وناصرت ترامب"، في غمز من قناة الجانب الأمريكي الذي يصر دائما على اتهام روسيا في التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأرسل لوكاشينكو لنظيره الأمريكي خنجرا حربيا جميلا، ولزوجته ميلانيا غطاء مائدة ومناديل طاولة من الكتان البيلاروسي.

أما بولتون نفسه، فلقد استلم كهدية من لوكاشينكو، حلويات خالية من السكر، بما في ذلك مجموعة حصرية من الشوكولاتة، تم إنتاجها في يونيو في مينسك، بمناسبة الألعاب الأوروبية، وكذلك تضمنت الهدية المقدمة لبولتون، ألبوم صور فوتوغرافية للصروح المعمارية في بيلاروس.

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وطلب لوكاشينكو، من بولتون أن ينقل "أحر تهاني الشعب البيلاروسي" إلى الرئيس الأمريكي. وأضاف الرئيس البيلاروسي: "جذور صهره (جاريد) كوشنر موجودة هنا في بيلاروسيا".

من جانبه قال بولتون، إن اللقاء مع رئيس بيلاروس، لم يسفر عن أية نتائج.

وذكر بولتون في ختام المباحثات التي جرت اليوم، أن الجانبين لم يتوصلا إلى أي حلول ملموسة، ولكنه اعتبر أن "مناقشة القضايا الإشكالية في العلاقات بين البلدين كانت مهمة للغاية بحد ذاتها".

وأكد بولتون، على أنه لم يتم خلال اللقاء، بحث موضوع إعادة التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين إلى مستوى السفراء.

المصدر: وكالات