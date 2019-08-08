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السلطات الفرنسية تنشر كتيبا إرشاديا للحجاج (صور)

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السلطات الفرنسية تنشر كتيبا إرشاديا للحجاج (صور)
Reuters / Zohra Bensemra
حجاج
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نشرت السلطات العامة في فرنسا (الداخلية، والخارجية، والتضامن والصحة، والاقتصاد والمالية) كتيبا إرشاديا للحجاج المسافرين إلى مكة المكرمة.

وقالت الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، إن هذا الكتيب يرمي إلى توفير المعلومات الدقيقة لمواطنيها الذين سيقومون بأداء فريضة الحج، وتقديم النصائح لهم فيما يخص الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند التحضير للسفر.

ودعت مواطنيها الراغبين في الحصول على الكتيب إلى التسجيل في الخدمة الإلكترونية التابعة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة الإلكترونية تتيح للفرنسيين التصريح عن أسفارهم إلى الخارج مجانا وبسهولة.

وأكدت الخارجية أنها تحرص على تهيئة الظروف المناسبة لتيسير جميع مراحل سفر مواطنيها إلى البقاع المقدسة.

السلطات الفرنسية تنشر كتيبا إرشاديا للحجاج (صور)
السلطات الفرنسية تنشر كتيبا إرشاديا للحجاج (صور)
السلطات الفرنسية تنشر كتيبا إرشاديا للحجاج (صور)
السلطات الفرنسية تنشر كتيبا إرشاديا للحجاج (صور)
السلطات الفرنسية تنشر كتيبا إرشاديا للحجاج (صور)
السلطات الفرنسية تنشر كتيبا إرشاديا للحجاج (صور)
السلطات الفرنسية تنشر كتيبا إرشاديا للحجاج (صور)

المصدر: الخارجية الفرنسية

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