إزاحة الستار عن بندقية قنص عالية الدقة من طراز "أستارتا" على هامش منتدى "الجيش-2023"

عرضت شركة "مجمعات عالية الدقة" التابعة لـ"روستيخ" بندقية MTs-572 "أستارتا" الجديدة من العيار الكبير على هامش منتدى "الجيش-2023".

ووفقا لفيتالي بولغاكوف، نائب المدير العام لمكتب تصميم وصناعة الأجهزة باسم الأكاديمي أركادي شيبونوف، الذي طور هذه البندقية فإن "أستارتا"عيار 12.7 × 108 تميزها الهيكلية الجديدة للبرميل الثابت، مما يسمح لها بضرب أهداف على مسافة كيلومترين وما بعدها بدقة عالية.

وهذه البندقية قادرة على إطلاق النار باستخدام خراطيش للأغراض الخاصة وكذلك خراطيش بحجم 12.7 ملم وأي نوع آخر.

وأضاف بولغاكوف أن "أستارتا" تتفوق على نظيراتها الأجنبية من حيث الموثوقية.

المصدر: رابتلي