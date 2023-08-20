 
مباشر

إزاحة الستار عن بندقية قنص عالية الدقة من طراز "أستارتا" على هامش منتدى "الجيش-2023"

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw3k

عرضت شركة "مجمعات عالية الدقة" التابعة لـ"روستيخ" بندقية MTs-572 "أستارتا" الجديدة من العيار الكبير على هامش منتدى "الجيش-2023".

ووفقا لفيتالي بولغاكوف، نائب المدير العام لمكتب تصميم وصناعة الأجهزة باسم الأكاديمي أركادي شيبونوف، الذي طور هذه البندقية فإن "أستارتا"عيار 12.7 × 108 تميزها الهيكلية الجديدة للبرميل الثابت، مما يسمح لها بضرب أهداف على مسافة كيلومترين وما بعدها بدقة عالية.

وهذه البندقية قادرة على إطلاق النار باستخدام خراطيش للأغراض الخاصة وكذلك خراطيش بحجم 12.7 ملم وأي نوع آخر.

وأضاف بولغاكوف أن "أستارتا" تتفوق على نظيراتها الأجنبية من حيث الموثوقية.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا