دراسة خلاصتها: علينا تقليص استهلاك اللحوم لإنقاذ الكوكب

تؤثر اللحوم بشكل كبير على الكوكب، وتعد النظم الغذائية النباتية أكثر استدامة من الناحية البيئية.

ولكن ما مدى تأثير الطعام الذي نأكله بالضبط على النتائج البيئية وما الفرق الذي سيحدثه اتباع نظام غذائي نباتي كثير استهلاك اللحوم أو نظام غذائي منخفض استهلاك اللحوم؟

درس الباحثون البيانات الغذائية لـ 55000 شخص وربطوا ما يأكلونه أو يشربونه بخمسة تدابير رئيسية: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الأراضي، واستخدام المياه، وتلوث المياه، وفقدان التنوع البيولوجي.

ونشروا النتائج في Nature Food. وُجد أن النباتيين لديهم 30٪ فقط من التأثير البيئي الغذائي لأولئك الذين يتناولون اللحوم بكثرة.

وجاءت البيانات الغذائية من دراسة رئيسية عن السرطان والتغذية تتعقب نفس الأشخاص (حوالي 57000 في المجموع في جميع أنحاء المملكة المتحدة) لأكثر من عقدين.

وأفاد أولئك الذين شاركوا في الدراسة بما أكلوه وشربوه على مدار 12 شهرا، ثم صُنّفوا إلى مجموعات مختلفة: نباتي وآكل للأسماك وآكل اللحوم منخفضة ومتوسطة وعالية بناء على عاداتهم الغذائية المبلغ عنها ذاتيا.

ثم رُبطت تقاريرهم الغذائية بمجموعة بيانات تحتوي على معلومات عن التأثير البيئي لـ 57000 نوع من الأطعمة. وبشكل حاسم، تم أخذ مجموعة البيانات في الاعتبار في كيفية ومكان إنتاج الطعام - سيكون للجزر المزروع في دفيئة في إسبانيا تأثير مختلف عن تلك التي تزرع في حقل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال.

ويعتمد هذا على الدراسات السابقة، التي تميل إلى افتراض على سبيل المثال أن جميع أنواع الخبز أو كل شرائح اللحم أو اللازانيا جميعها لها التأثير البيئي نفسه.

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ومن خلال دمج المزيد من التفاصيل والفوارق الدقيقة، تمكن الباحثون من إظهار المزيد من اليقين أن الأنظمة الغذائية المختلفة لها تأثيرات بيئية مختلفة.

ووجد أنه حتى النظام الغذائي النباتي الأقل استدامة كان لا يزال صديقا للبيئة أكثر من النظام الغذائي الأكثر استدامة لآكل اللحوم. وبعبارة أخرى، فإن حساب منطقة المنشأ وطرق إنتاج الغذاء لا يحجب الاختلافات في التأثيرات البيئية بين مجموعات النظام الغذائي. ومما لا يثير الدهشة، أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على المزيد من الأطعمة الحيوانية لها تأثيرات بيئية أكبر. ولكل وحدة من الأغذية المستهلكة، فإن اللحوم ومنتجات الألبان لها ما يتراوح بين ثلاثة إلى 100 ضعف التأثير البيئي للأطعمة النباتية.

ويمكن أن يعني هذا اختلافات كبيرة بين الطرفين، النباتيين والأشخاص الذين يتناولون اللحوم بكثرة. وكان للنباتيين في الدراسة 25٪ فقط من التأثير الغذائي لمن يتناولون اللحوم بكميات كبيرة من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على سبيل المثال. ذلك لأن اللحوم تستخدم المزيد من الأراضي، ما يعني المزيد من إزالة الغابات وتقليل الكربون المخزن في الأشجار. وتستخدم الكثير من الأسمدة (عادة ما يتم إنتاجها من الوقود الأحفوري) لتغذية النباتات التي تغذي الحيوانات. ولأن الأبقار والحيوانات الأخرى تنبعث منها غازات مباشرة.

وكان للأنظمة الغذائية منخفضة اللحوم فقط حوالي 70٪ من التأثير عبر معظم المقاييس البيئية للأنظمة الغذائية عالية اللحوم. وهذا أمر مهم: ليس عليك أن تكون نباتيا بالكامل أو حتى نباتيا لإحداث فرق كبير.

وهذه النتائج حاسمة حيث يُقدر أن النظام الغذائي مسؤول عن حوالي 30٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، و70٪ من استخدام المياه العذبة في العالم، و78٪ من تلوث المياه العذبة.

وتأثر حوالي ثلاثة أرباع الأراضي الخالية من الجليد في العالم بالاستخدام البشري، بشكل أساسي للزراعة وتغير استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات التي تعد مصدرا رئيسيا لفقدان التنوع البيولوجي.

وتواصل الدراسات ترسيخ الأدلة على أن النظام الغذائي له تأثير بيئي وصحي عالمي هائل يمكن تقليله من خلال الانتقال إلى المزيد من النظم الغذائية القائمة على النباتات.

التقرير من إعداد مايكل كلارك، باحث ما بعد الدكتوراه، برنامج أكسفورد مارتن لمستقبل الغذاء، جامعة أكسفورد، وكيرين بابير، كبير علماء الأوبئة التغذوية، جامعة أكسفورد.

المصدر: ساينس ألرت