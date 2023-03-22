جيش نظام كييف يختبر درونات انتحارية برية

بدأ المقاتلون من جيش نظام كييف في اختبار مسيّرات برية انتحارية في الحد الأمامي بغية تفجير المدرعات والمنشآت المحصنة.

ويتم في الوقت الراهن اختبار نموذج واحد من المسيَرة البرية، أما انموذجا آخر لها فتتم تهيئته للاستخدام.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي عن تطوير روبوت Gnome Kamikadze الانتحاري المزوّد بلغم مضاد للدبابات. وقد تم تصميم الدرون على منصة رباعية الدواليب ذات خلوص (المسافة بين الأرض قعر العربة) منخفض يمكّن الدرون من السير تحت مدرعة أو عربة مدولبة.

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وتتوزع في قسم الشحن للروبوت لغم ТМ-62 المزوّد بمتفجرات تزن 7.5 كيلوغرام وصاعق مغناطيسي يعمل بتأثير أي جسم معدني فوقه. وعلاوة على ذلك فإن Gnome Kamikadze يمكن أن يحمل لغما أمريكيا موجّها من طراز Claymore. ويمكن التحكم في الروبوت الانتحاري عن بعد من مسافة نحو 3 كيلومترات.

وخلافا لـ"المخترعين الأوكرانيين" فإن الأخصائيين العسكريين الروس قد استخدموا في فبراير الماضي بنجاح في منطقة (سفاتوفو) روبوتا انتحاريا لعبت دوره ناقلة МТЛБ المدرعة المتحكم فيها لاسلكيا حيث دخلت الناقلة بالمتفجرات مواقع جيش كييف ودمّرت منشآت محصنة وقتلت نحو 60 جنديا أوكرانيا.

المصدر: تاس