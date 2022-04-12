مروحيات روسية تدمّر مدرعات المتطرفين في أوكرانيا بصاروخ "فيخر"

يعتبر صاروخ "فيخر" المضاد للدبابات سلاحا فعالا تستخدمه المروحيات الروسية لتدمير مدرعات القوات الأوكرانية عن بعد 10 كيلومترات.

وقد نشرت الدفاع الروسية مشهد فيديو أظهر عمل مجموعة من المروحيات "كا – 52" على تدمير المدرعات، وهي تُحلق في الجو خارج منطقة الإصابة بصواريخ "أرض – جو" المنقولة.

وذلك بواسطة صاروخ "فيخر" الذي يبلغ مدى عمله 10 كيلومترات، ويحلق الصاروخ عند ذلك بسرعة 600 كلم/ثانية، ما يمنع العدو من إصابته.

يذكر أن صاروخ "فيخر" تم تصميمه في الثمانينيات لقاذفتي "سو-25" التكتيكية ومروحيتي "كا – 50" و"ا- 52". لكن إنتاجها المتسلسل لم يتحقق آنذاك. وبدأ إنتاج الصاروخ المذكور على دفعات منذ عام 2013 حين تم توقيع الاتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا