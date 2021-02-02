صحيفة أمريكية: "ميغ - 41" الروسية ستشكل أكبر خطورة على طائرات الناتو

قالت صحيفة Military Watch الأمريكية إن مقاتلة "سو- 57" تشكل في الوقت الراهن أكبر خطورة على طائرات الناتو الحربية .

لكن روسيا بصدد تصميم طائرة اعتراض ثقيلة ستشكل عليها خطورة أكبر وهي طائرة "ميغ – 41" التي تعتبر وريثة لطائرة الاعتراض الثقيلة "ميغ – 31" سوفيتية الصنع.

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ولا تزال "ميغ – 31" بعد إدخال تعديلات فيها تعتبر من أقوى الطائرات الحربية الروسية وخاصة بعد أن تم تزويدها برادار "زاسلون – إم" وصواريخ "جو – جو" من طراز "إر – 37" وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

ويبدو أن طائرة الاعتراض "ميغ – 41" سيتم تزويدها بأحدث ما تمتلك "ميغ – 31" وستبقى أثقل الطائرات المخصصة لخوض العمليات الحربية في الجو وأسرعها.

ويتوقع أن تصبح "ميغ – 41" مقاتلة فرط الصوتية وتستطيع أن تحلق في الفضاء القريب.

وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الروسية لا تكشف عن مواصفاتها التقنية والتكتيكية ومن المستبعد أن تحصل الطائرة على نسخ قابلة للتصدير إلى بلدان أخرى.

ويتوقع، حسب الصحيفة، أن تزود "ميغ – 41" بصواريخ "جو – جو" جديدة، مع العلم أن مدى عمل صاروخ "إر – 37" لا يفوق 400 كيلومتر.

ولا تستبعد الصحيفة أن يبلغ مدى عمل صاروخ "جو – جو" الذي ستزود به "ميغ – 41" نحو 600 كيلومتر. وستقتبس "ميغ -41" من "ميغ – 31" بلا شكل قدرتها على إسقاط الصواريخ المجنحة وقدرتها على تبادل المعلومات مع الرادارات الأرضية وطائرات الإنذار الراداري المبكر لاعتراض الطائرات الشبحية المعادية على مسافة مئات الكيلومترات. لكن دورها الاستراتيجي وإمكاناتها في مجال خوض الحرب الفضائية ستشكل أكبر خطورة على الطائرات والأقمار الصناعية التابعة للناتو.

وقالت الصحيفة إن سعر تلك الطائرة سيكون عاليا، لذلك سيتم إنتاجها بدفعات صغيرة. وسيتم استخدامها بالتعاون مع طائرات "ميغ – 31".

المصدر: سلاح روسيا