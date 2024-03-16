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رقم قياسي.. مانشستر سيتي يبلغ "المربع الذهبي" لكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

رقم قياسي.. مانشستر سيتي يبلغ
AFP /DARREN STAPLES
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صعد فريق مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد، إثر فوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصاره للاعبه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (13، و31) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد".

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وأصبح نادي مانشستر سيتي أول فريق في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للمرة السادسة على التوالي.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي فاز بلقب بطل هذه المسابقة في الموسم الماضي، على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد، بفوزه عليه (2-1) في النهائي الذي جمعهما يوم السبت 3 يونيو 2023، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

المصدر: RT 

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