شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى ضحيته المفضلة "الشياطين الحمر"

قلب فريق ليفربول تأخره بهدف إلى تقدم على مضيفه مانشستر يونايتد (2-1)، في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط الإسكتلندي سكوت مكتوميناي بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية.

Scott McTominay delivers in the biggest moment for @ManUtd 💪#EmiratesFACuppic.twitter.com/5PK1XZtfHh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ولكن ليفربول رد الصاع صاعين في نهائية الشوط الأول، فقد رد لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بهدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 44، ومن ثم أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم في الوقت المحتسب بدلا للضائع من الوقت الأصلي للشوط الأول، على ملعب "أولد ترافورد".

MAC ALLISTER 🌟



Safe to say Jürgen Klopp enjoyed @LFC's leveller 🫵#EmiratesFACuppic.twitter.com/fZiQ5dq1ac — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

The right man in the right place 👑@MoSalah grabs @LFC's second in as many minutes to give them the lead at the break! 🇪🇬#EmiratesFACuppic.twitter.com/qFIba8eZCu — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

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المصدر: RT