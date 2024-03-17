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شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى ضحيته المفضلة "الشياطين الحمر"

الرياضة

شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى ضحيته المفضلة
AFP /PAUL ELLIS
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قلب فريق ليفربول تأخره بهدف إلى تقدم على مضيفه مانشستر يونايتد (2-1)، في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط الإسكتلندي سكوت مكتوميناي بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية.

ولكن ليفربول رد الصاع صاعين في نهائية الشوط الأول، فقد رد لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بهدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 44، ومن ثم أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم في الوقت المحتسب بدلا للضائع من الوقت الأصلي للشوط الأول، على ملعب "أولد ترافورد".

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المصدر: RT 

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