المتحدث الرسمي في وزارة الرياضة يكشف آخر تطورات حالة أحمد رفعت.. وحقيقة تدخل محمد صلاح

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد الشاذلي، بأن حالة أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، في تحسن، وهناك تكليف من الوزارة بمتابعة الحالة بشكل يومي.

وكان قد تعرض أحمد رفعت لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد الاسكندري، يوم الاثنين الماضي، ونقل إلى مستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية، مصابا بالإغماء، وفاقدا للنطق تماما، وتحسنت حالته تدريجيا خلال الأيام الماضية، ولا يزال تحت الملاحظة.

وقال الشاذلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "حالة أحمد رفعت في تحسن، وهناك تكليف من الوزارة بمتابعة الحالة بشكل يومي، ويشرف على اللاعب كونسلتو طبي على أعلى مستوى، وتجاوزنا المرحلة الحرجة والخطرة".

وأضاف: "حدثت بعض الآثار الجانبية الطبية بسبب الأزمة القلبية وتوقف عضلة القلب، ويتم الآن معالجة بعض الأمور مثل غسيل الكلى، وهناك تحسن في حالة أحمد رفعت، وبدأ يحدث إدراك وشعور بالحواس بشكل كبير عن البداية، الوعي كاملا لم يعد لكن هناك تحسن يوما بعد يوم".

وتابع: "حالة أحمد رفعت ستتحسن بشكل أسرع خلال الأيام المقبلة، في ضوء الأجهزة المتخصصة التي يتم العمل بها، ربما ببطء بعض الشيء، لكننا مطمئنون بأن حالته ستكون أفضل".

وأوضح: "هل تواصل محمد صلاح لسفره للعلاج خارج مصر؟ منذ اليوم الأول، طرحنا فكرة نقل أحمد رفعت لمستشفى أكثر تخصصًا بالقاهرة أو الإسكندرية، أو سفره إلى خارج مصر لتلقي العلاج اللازم، لكننا تأكدنا أن المستشفى التي يتواجد بها كل الرعاية الطبية التي يحتاجها، سواء تم نقلها من مستشفيات أخرى أو الأطقم الطبية، وهناك جانب آخر أنه كان من المستحيل نقل أو سفر اللاعب في البداية إلى أي مستشفى آخر، ولا ينقصه أي شيء من الرعاية الطبية وكل ما يحتاجه متوفرا".

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وواصل: "أشرف صبحي طلب من اللجنة الطبية العليا بالوزارة تقريرا يوميا عن حالة أحمد رفعت، وحتى اليوم لا توجد إجابة قاطعة من الأطقم الطبية عن سبب ما حدث".

وكشف: "الوزير سيقدم تقريرا مفصلا عن حالة أحمد رفعت خلال الأيام المقبلة، وسيكشف خلاله هل كان هناك أمور طارئة يمكن القيام بها لإنقاذ اللاعب بشكل أسرع وتم التغاضي عنها أو الإهمال بها؟ وسيعتمد ذلك على التقارير الطبية".

وأشار: "منذ اليوم الأول حدث نقاش بين الوزير واللجنة الطبية العليا بالمتابعة مع الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة وجامعة عين شمس ومستشفى زمزم، لمعرفة ما إذا كان قصور أو إهمال أو أمور لم تتوفر في المباراة وبالدوري عموما، ولن يكون هناك استباق للأحداث قبل صدور التقرير الطبي الكامل من جانب الكونسلتو الطبي المشرف على حالة أحمد رفعت".

وأتم: "خلال التقرير سيتم عرض الحالة من بداية الأزمة وكيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ وما الذي قام به أحمد رفعت قبل المباراة وهل كان يجب أن يتم الكشف عليه طبيا أم لا؟ وما تلاها من أمور بدخول سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى، سيكون التقرير شاملا وافيا لكل الجوانب".

المصدر: "yallakora"