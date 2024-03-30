بعد "توقف قلبه لقرابة ساعة ونصف".. أول ظهور لأحمد رفعت (صور)

قام وزير الشباب والرياضة المصرية، أشرف صبحي، بزيارة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، في مستشفى وادي النيل بالقبة، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان أحمد رفعت قد دخل المستشفى بشكل طارئ في 11 مارس الجاري، بعد أن سقط على أرض الملعب مغشياً عليه، خلال مباراة فريقه مع منافسه الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وكشف الأطباء حينذاك أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد "توقف قلبه لقرابة ساعة ونصف".

ونشر حساب وزارة الشباب والرياضة المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لقطات مصورة من زيارة أشرف صبحي للاعب، الذي استعاد وعيه بشكل كامل.

وقالت الوزارة إن أشرف صبحي أعرب عن "خالص تمنياته لأحمد رفعت بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء".

وزير الرياضة يتحدث مع اللاعب احمد رفعت خلال زيارته بمستشفى وادى النيل للاطمئنان على حالته الصحية pic.twitter.com/6xWKSRqMpP — وزارة الشباب والرياضة - مصر (@emysofficial) March 30, 2024

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وعلى إثر واقعة سقوط أحمد رفعت بشكل مفاجئ في المستطيل الأخضر، كشفت الوزارة أن هناك خطوات عدة تمّ اتخاذها، منها عقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة، وذلك لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجئ وأمراض القلب وجميع العوامل التي تمثل خطورة على صحة الرياضيين.

وقالت الوزارة: "تقرر توفير أجهزة طبية متطورة في الملاعب المصرية في جميع الألعاب، وتدريب الفرق الطبية على استخدامها بالأندية والمنتخبات القومية، وتطبيق نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، وعقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي، من أجل توعية الرياضيين حول المخاطر الطبية والصحية التي قد يواجهها اللاعبون بالملاعب".

المصدر: "@emysofficial"