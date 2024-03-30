نادي السواعد والمنتخب الليبي يعلن وفاة لاعبه الهمالي.. والسبب غريب!

أعلن نادي السواعد الليبي لكرة القدم، وفاة لاعبه الدولي يوسف محمد الهمالي، بسبب بلع لسانه أثناء النوم، مشيرا إلى إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بالنادي لمدة ثلاثة أيام.

وكتب السواعد الليبي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "يتقدم مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجمهور الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة المغفور له بإذن الله يوسف الهمالى، أحد لاعبي الفريق الأول بالنادى للموسم الحالي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

facebook.com/profile.php

وأعلن النادي في منشور آخر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أيضا، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بالنادي لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن يوسف الهمالي، والبالغ من العمر 22 عاما، توفي بسبب بلع لسانه، أثناء النوم.

إقرأ المزيد

وتسبب بلع لسانه إلى نقص الأكسجين في الدماغ، حيث تم نقله إلى المستشفى وأُدخل غرفة العناية المكثفة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كما نعى الاتحاد الليبي لكرة القدم اللاعب في بيان رسمي قال فيه: "رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم يتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة- للأسرة الرياضية في وفاة المغفور له- بأذنه تعالى- يوسف الهمالى، لاعب فريق السواعد والمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

وكان يعد الهمالى من المواهب البارزة في الكرة الليبية في وسط الملعب، وكان ضمن قائمة المنتخب الليبي الأوليمبي الأخيرة التي شاركت في تصفيات كأس أمم إفريقيا، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، ولعب أيضا لعدة أندية منها الهلال نجوم وإجدابيا والسد والطيران.

المصدر: "facebook.com/profile.php"