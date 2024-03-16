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تفاصيل جديدة حول حالة اللاعب أحمد رفعت.. وزير الرياضة المصري يعلق على "طائرة" محمد صلاح

الرياضة

تفاصيل جديدة حول حالة اللاعب أحمد رفعت.. وزير الرياضة المصري يعلق على
AFP
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علق وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على ما تردد بشأن اعتزام محمد صلاح نجم ليفربول، إرسال طائرة إسعاف طبي لنقل أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر إلى إنجلترا، لاستكمال علاجه هناك.

وقال أشرف صبحي في بث مباشر عبر "القاهرة 24"، إن مصر لديها طب على أعلى مستوى، مضيفا أن حالة أحمد رفعت الصحية مطمئنة.. وموجود على أحدث أجهزة داخل المستشفى.

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وأكمل: "حالة أحمد رفعت أحسن من الأول بكتير.. وعرضنا نقله لأي مكان ويفضل أن لا ينقل من مكانه.. ووارد يكون القهوة وشربها الزيادة سبب تعبه.. ولكن ننتظر التحاليل".

وكشف الدكتور عمرو عثمان، استشاري القلب والطبيب المعالج لـ اللاعب أحمد رفعت، أن هناك تقدما بشكل ملحوظ وتحسنا في الحالة الصحية لـ اللاعب أحمد رفعت، حيث تحسنت عضلة القلب وبدأت الدورة الدموية في التعافي، وهذا مؤشر على تحسن حالته الصحية.

وأشار الطبيب المعالج للاعب أحمد رفعت، أنه تجاوز مرحلة الخطر، كما أنه تجاوز الأزمة بشكل كبير أيضا.

المصدر: وسائل إعلام 

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