آخر تطورات حالة المصري أحمد رفعت.. وما حقيقة طائرة محمد صلاح الطبية؟

كشف الدكتور عمرو عثمان استشاري القلب، والمشرف على حالة لاعب نادي مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، عن آخر مستجدات حالته الصحية عقب توقف قلبه خلال مباراته ضد الاتحاد الاسكندري لنحو نصف ساعة.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن وضع اللاعب أحمد رفعت أصبح أفضل الآن، لكنه لا يزال تحت المراقبة الطبية للتأكد من سلامته في ممارسة حياته الطبيعية، مشيرا إلى أن بعض الأجهزة والأعضاء الحيوية داخل جسد اللاعب بدأت في استعادة عافيتها، موضحا أن قلبه بدأ يضخ الدم بصورة طبيعية، ولم يعد هناك حاجة لاستخدام محفزات.

وأفاد الطبيب المشرف على حالة أحمد رفعت، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، بأن استمرار رفعت على جهاز التنفس الصناعي وحصوله بشكل منتظم على أدوية منشطة للدورة الدموية، يعني أن وضعه غير مستقر حتى الآن، حيث شرح أنه عندما ينتهي من هذا الأمر وتبدأ الدورة الدموية عافيتها من جديد، ويصل الدم إلى جميع خلايا جسده بشكل منتظم، ويستطيع أن يتنفس بشكل طبيعي، عندها يصبح وضعه مستقرا تماما.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان أن استجابة رفعت لجهاز الكلى ما زالت ضعيفة، مضيفا أنه سيظل في المستشفى حتى تصل نسبة وعيه إلى أكثر من 75%.

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في نفس السياق، شهدت الساعات الماضية انتشار أخبار تفيد بأن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا، لنقل أحمد رفعت للخارج لاستكمال رحلة علاجه.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه على "فيسبوك": "محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لعلاج أحمد رفعت في إنجلترا".

غير أن مصادر بالاتحاد أكدت لوسائل إعلام مصرية أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تلقي أية إخطارات بشأن أحمد رفعت.

المصدر: وسائل إعلام