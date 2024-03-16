حسام حسن ولاعبو منتخب مصر يوجهون رسالة لأحمد رفعت بعد أزمته الصحية (فيديو)

حرص الجهازان الإداري والفني واللاعبون في منتخب مصر على دعم لاعب نادي مودرن فيوتشر المصري أحمد رفعت، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها للمستشفى.

وكان أحمد رفعت قد سقط على أرض الملعب مغشيا عليه، خلال مواجهة فريقه للاتحاد السكندري، يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وظهر المدرب حسام حسن والمدير الإداري لمنتخب "الفراعنة"، شقيقه إبراهيم حسن، ولاعبو المنتخب الأول والأولمبي في فيديو وهم يوجهون رسالة دعم للاعب، البالغ من العمر 30 عاما.

خلال الفيديو، أعربوا عن أمنيتهم بشفاء أحمد رفعت، إذ قال حسام حسن: "حبيبي أحمد، ألف سلامة عليك، كل دعواتنا أن تعود لعائلتك، وتكون أفضل من السابق، وتعود لصفوف المنتخب وتنور الملعب".

فيما قال إبراهيم حسن: "ننتظرك، حتى تعود للمنتخب وتكون أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق، كلنا وراءك وندعو لك".

لاعبو منتخب مصر الأول والأولمبي يتمنون الشفاء العاجل للاعبنا أحمد رفعت ❤#egyptntpic.twitter.com/9N3ERZfsKV — Egypt National Team (@EgyptNT) March 15, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

في وقت سابق، قال نادي مودرن فيوتشر إن لاعبه أحمد رفعت قد عانى من توقف عضلة القلب لقرابة ساعة، مشيرا إلى أن حالته الصحية غير مستقرة.

المصدر: "@EgyptNT"