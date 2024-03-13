بعد توقف قلبه لساعة ونصف.. مستشفى "زمزم" يصدر بيانا عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت (فيديو)

أصدر مستشفى "زمزم" بمدينة الإسكندرية، بيانا رسمينا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للاعب نادي مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراته أمام الاتحاد السكندري.

وسقط أحمد رفعت على الأرض مغشيا عليه لتعرضه لأزمة قلبية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ونقل بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى نتيجة توقف عضلة القلب، مما دفع الحكم لإعلان نهاية المباراة دون استكمال الدقائق المتبقية.

وكشفت المستشفى في بيان رسمي اصدره مساء أمس الثلاثاء: "حضر اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر الي المستشفى بسيارة الإسعاف.. حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب وطبقا للبروتكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ".

وأضاف البيان: "أثناء إنعاش قلب رئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الاصطناعي وبعد استقرار الحالة تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج".

وتابع: "وضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس اصطناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس اصطناعي، وتم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى.. وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ".

جاله هبوط حاد ووصل المستشفى وعضلة القلب متوقفة تمامًا.. والأطباء جاهدوا جهاد غير عادي معاه حتى استقرار حالته.. بيان المستشفى عن حالة أحمد رفعت pic.twitter.com/O8CSIs28oV — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 12, 2024

وواصل: "تبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره، وأشعة الصدر أظهرت وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي.. تم وضع المريض بعد ذلك على أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ومضادات حيوية لالتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم".

وأردف البيان: "تم متابعة المريض عن طريق طبيب الكلى لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة إنعاش القلب الرئوي كذلك تم عرض المريض على استشاري القلب واستشاري المخ والأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها، وتم سحب التحاليل والفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب".

وختتم البيان: "حالة المريض حاليا أفضل بالنسبة لضغط الدم و لكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل وإدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصي ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب و شكرا لتفهمكم والله الموفق".

وبدوره، كشف الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، هيثم عرابي، آخر تطورات حالة أحمد رفعت، حيث قال أن لاعب الفريق كان عائدا من إصابة منذ فترة طويلة ويرغب في التألق مرة أخرى واستعادة مستواه منذ مباراتين فقط.

وأضاف هيثم عرابي خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت 1"، قائلا: "أسرة اللاعب متواجدة حاليا بالكامل في الإسكندرية وتم الاطمئنان عليه داخل غرفة العناية المركزة، حيث هناك تطوير إيجابي في حالة اللاعب وقام بعمل بعض الإشارات".

وكشف هيثم عرابي: "أحمد رفعت سوف يخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الـ48 الساعة المقبلة، للوقوف على مدى شفائه وإنهاء حالة الخطير".

الحالة أحسن بكتير من امبارح وكلنا متفائلين🤲🤲.. ومش همشي غير وهو معايا.. هيثم عرابي يتحدث عن مستجدات حالة أحمد رفعت pic.twitter.com/W70HosJCJv — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 13, 2024

وكان عمرو عثمان استشاري القلب والطبيب المعالج لأحمد رفعت، قد كشف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات حالة اللاعب، حيث أكد أن "حالته تحسنت إلى حد كبير".

وأضاف في تصريحاته: "عندما بدأ أحمد رفعت في الاستفاقة بدأ يحرك أطرافه الأربعة بشكل طبيعي، بعدما أجرينا تقييم للمخ ولا يوجد حاليا ارتفاع بضغط الدم".

وتابع: "هناك أنبوبة داخل الرئة، من أجل منحه الأكسجين، لأنها لم تكن تعمل بالشكل الكافي، ثم أجرينا أمورا أخرى وبدأ في الاستجابة من جديد".

"قوة إرادة اللاعب ساعدت الفريق المعالج في مهمته الصعبة.. وسيخضع لعملية غسيل للكلى لمدة 48 ساعة".. استشاري القلب والطبيب المعالج لـ أحمد رفعت في حديث عن وضع اللاعب#ملعب_ONTimepic.twitter.com/oVrQfqwEGx — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 13, 2024

عمر عصمان استشاري القلب والطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يقيم حالة اللاعب.. ويؤكد: "كنا في غنى عن اللعب في أول يوم رمضان ✋✋#ملعب_ONTimepic.twitter.com/eVBMTYMMfZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 13, 2024

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وأكمل حديثه بقوله: "اللاعب سيخضع لعمل غسيل للكلى على مدار 48 ساعة؛ لأنني لن أستطيع سحب دماء بشكل أكبر لأنه يعاني من هبوط في الدورة الدموية".

وأكد أنه " من المتوقع أن يحدث استجابات جيدة خلال الـ48 ساعة المقبلة"، واصفا ما حدث بـ "المعجزة الإلهية".

وأوضح: "التنفس أصبح أفضل ودرجة الوعي أصبحت أفضل، بشكل أو بآخر هناك تعرف منه على عائلته وهذه استجابة جيدة لكن لا أستطيع أن أقول النتيجة النهائية إلا بعد 48 أو 72 ساعة".

وشدد الطبيب المعالج بأن المؤشر العام أفضل بشكل كبير، والقلب متأثر بسبب الصعقات الكهربائية، مؤكدا بأن "الكلى عانت ولم تكن قادرة على تنفيذ مهامها الطبيعية".

المصدر: وسائل إعلام محلية