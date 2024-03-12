"قلبه توقف ساعة ونصف".. الطبيب المعالج للاعب المصري أحمد رفعت يكشف آخر تطورات حالته الصحية (فيديو)

كشف الطبيب المعالج للاعب المصري أحمد رفعت الدكتور أحمد المنشاوي، تفاصيل إصابة اللاعب خلال مواجهة الاتحاد السكندري.

بيتنفس صناعي وحالته خطرة.. الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف آخر تطورات حالته الصحية pic.twitter.com/QoGBoeEhTO — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) March 12, 2024

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وأوضح المنشاوي: "أحمد رفعت قلبه توقف لمدة ساعة ونصف نتيجة اضطرابات في القلب، وتم عمل انعاش للقلب لمدة ساعة ونصف".

وتابع طبيب اللاعب: "أحمد رفعت، بدأ يسترد جزءا من وعيه، لكن الحالة لازالت حرجة، والضغط منخفض والوظائف الحيوية غير مستقرة، ونتحدث عن الحالة ساعة بساعة، واسترداد جزء من الوعي شيء إيجابي، خاصة بعد توقف القلب لمدة ساعة ونصف".

من جانبه أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسميا يكشف من خلاله التطورات الأخيرة لحالة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق.

وقال النادي في بيانه: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".

وتابع البيان:"عاني اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة".

وأكد البيان أن إدارة النادي تتابع الموقف لحظة بلحظة من المستشفى وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لـ أحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت.

يذكر أن اللاعب أحمد رفعت من مواليد 20 يونيو 1993 ويلعب مع نادي فيوتشر و‌منتخب مصر في مركز الجناح وسبق وأن لعب بصفوف أندية إنبي والزمالك والمصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية