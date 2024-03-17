ملحمة كروية تنتهي بسيناريو دراماتيكي.. مانشستر يونايتد يطيح بليفربول بهدف قاتل (فيديو)

انتزع فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من ضيفه ليفربول، إثر فوزه عليه (4-3) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

تقدم أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط الإسكتلندي سكوت مكتوميناي بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية.

Scott McTominay delivers in the biggest moment for @ManUtd 💪#EmiratesFACuppic.twitter.com/5PK1XZtfHh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ولكن ليفربول حول تأخره إلى تقدم في نهائية الشوط الأول، فقد رد لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بهدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 44، ومن ثم أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم في الوقت المحتسب بدلا للضائع من الوقت الأصلي للشوط الأول.

MAC ALLISTER 🌟



Safe to say Jürgen Klopp enjoyed @LFC's leveller 🫵#EmiratesFACuppic.twitter.com/fZiQ5dq1ac — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

وأنقذ المهاجم البرازيلي أنتوني فريق مانشستر يونايتد من الهزيمة في الوقت القاتل، بتسجيله هدف التعادل قبل ثلاث دقائق فقط من نهائية الوقت الأصلي للمباراة، ويمنحه فرصة الذهاب إلى شوطين إضافيين.

ANTONYYYYYY 🤩



A fantastic turn and finish in the box from the Brazilian for @ManUtd to level the game late on! 🇧🇷#EmiratesFACuppic.twitter.com/3UUe4VTxm1 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

وتقدم ليفربول مرة أخرى بهدف سجله لاعبه هيرفي إليوت في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول.

ورد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بهدف التعادل في الدقيقة 112، قبل أن يقتنص زميله المهاجم الإيفواري اماد ديالو هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".

AN INCREDIBLE END TO ONE OF THE MOST INCREDIBLE DERBY GAMES YOU WILL HAVE EVER SEEN.



Step forward, Sir Amad Diallo ♥️@ManUtd have won it in extra-time with seconds to go!!!#EmiratesFACuppic.twitter.com/Avyx1vE857 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

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وأكمل فريق مانشستر يونايتد بذلك عقد "المربع الذهبي" لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والالتحاق بكل من مانشستر سيتي، وتشيلسي إضافة إلى نادي كوفنتري سيتي مفاجأة المسابقة.

المصدر: RT