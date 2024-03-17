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ملحمة كروية تنتهي بسيناريو دراماتيكي.. مانشستر يونايتد يطيح بليفربول بهدف قاتل (فيديو)

الرياضة

ملحمة كروية تنتهي بسيناريو دراماتيكي.. مانشستر يونايتد يطيح بليفربول بهدف قاتل (فيديو)
AFP /PAUL ELLIS
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انتزع فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من ضيفه ليفربول، إثر فوزه عليه (4-3) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

تقدم أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط الإسكتلندي سكوت مكتوميناي بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية.

ولكن ليفربول حول تأخره إلى تقدم في نهائية الشوط الأول، فقد رد لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بهدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 44، ومن ثم أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم في الوقت المحتسب بدلا للضائع من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وأنقذ المهاجم البرازيلي أنتوني فريق مانشستر يونايتد من الهزيمة في الوقت القاتل، بتسجيله هدف التعادل قبل ثلاث دقائق فقط من نهائية الوقت الأصلي للمباراة، ويمنحه فرصة الذهاب إلى شوطين إضافيين.

وتقدم ليفربول مرة أخرى بهدف سجله لاعبه هيرفي إليوت في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول.

ورد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بهدف التعادل في الدقيقة 112، قبل أن يقتنص زميله المهاجم الإيفواري اماد ديالو هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".

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وأكمل فريق مانشستر يونايتد بذلك عقد "المربع الذهبي" لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والالتحاق بكل من مانشستر سيتي، وتشيلسي إضافة إلى نادي كوفنتري سيتي مفاجأة المسابقة.

المصدر: RT 

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