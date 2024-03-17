ملحمة كروية تنتهي بسيناريو دراماتيكي.. مانشستر يونايتد يطيح بليفربول بهدف قاتل (فيديو)
انتزع فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من ضيفه ليفربول، إثر فوزه عليه (4-3) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.
تقدم أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط الإسكتلندي سكوت مكتوميناي بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية.
Scott McTominay delivers in the biggest moment for @ManUtd 💪#EmiratesFACuppic.twitter.com/5PK1XZtfHh— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
ولكن ليفربول حول تأخره إلى تقدم في نهائية الشوط الأول، فقد رد لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بهدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 44، ومن ثم أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم في الوقت المحتسب بدلا للضائع من الوقت الأصلي للشوط الأول.
MAC ALLISTER 🌟— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
Safe to say Jürgen Klopp enjoyed @LFC's leveller 🫵#EmiratesFACuppic.twitter.com/fZiQ5dq1ac
وأنقذ المهاجم البرازيلي أنتوني فريق مانشستر يونايتد من الهزيمة في الوقت القاتل، بتسجيله هدف التعادل قبل ثلاث دقائق فقط من نهائية الوقت الأصلي للمباراة، ويمنحه فرصة الذهاب إلى شوطين إضافيين.
ANTONYYYYYY 🤩— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
A fantastic turn and finish in the box from the Brazilian for @ManUtd to level the game late on! 🇧🇷#EmiratesFACuppic.twitter.com/3UUe4VTxm1
وتقدم ليفربول مرة أخرى بهدف سجله لاعبه هيرفي إليوت في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول.
HARVEY ELLIOTT 😲— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
This @LFC team just never give up!#EmiratesFACuppic.twitter.com/1Rqknb9UYj
ورد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بهدف التعادل في الدقيقة 112، قبل أن يقتنص زميله المهاجم الإيفواري اماد ديالو هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".
ANOTHER TWIST TO THE TALE 🤯@ManUtd level the game again through @MarcusRashford! 😲— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
WHAT. A. GAME.#EmiratesFACuppic.twitter.com/m26AHqaIol
AN INCREDIBLE END TO ONE OF THE MOST INCREDIBLE DERBY GAMES YOU WILL HAVE EVER SEEN.— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
Step forward, Sir Amad Diallo ♥️@ManUtd have won it in extra-time with seconds to go!!!#EmiratesFACuppic.twitter.com/Avyx1vE857
وأكمل فريق مانشستر يونايتد بذلك عقد "المربع الذهبي" لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والالتحاق بكل من مانشستر سيتي، وتشيلسي إضافة إلى نادي كوفنتري سيتي مفاجأة المسابقة.
المصدر: RT