ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد.. التشكيلة الأساسية لـ"الملحمة" الكروية

يحتضن ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم الأحد، الملحمة الكروية المرتقبة بين فريق مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، وذلك في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، جون بروكس (34 عاما) صافرة بداية هذه المباراة المرتقبة بين فريق "الشياطين الحمر" وضيفه "الريدز"، في تمام الساعة (15:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريق "الشياطين الحمر" لمواجهة ضيفه ليفربول:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":

62- كاويمهين كيليهير

2- جو غوميز

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3- واتارو إندو

7- لويس دياز

8- دومينيك سوبوسلاي

9- داروين نونيز

10- ماك أليستر

11- محمد صلاح

26- أندرو روبرتسون

78- جاريل كوانساه.

اختيارات مدربنا يورغن كلوب لمواجهة مانشستر يونايتد في ربع نهائي #كأس_الاتحاد_الإنجليزي 📋👊#يونايتد_ليفربولpic.twitter.com/lGUy5bOmZJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 17, 2024

المصدر: RT