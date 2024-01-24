كأس آسيا.. اليابان إلى ثمن النهائي وعلامة كاملة للعراق

بلغت اليابان ثمن نهائي كأس آسيا بفوزها على إندونيسيا 3-1 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في حين حقق العراق العلامة الكاملة ضمن المجموعة ذاتها بفوزه على فيتنام 3-2.

وفي المباراة الأولى على ملعب الثمامة في الدوحة، سجل أياسي أويدا في الدقيقة 6 من ركلة جزاء و52 ومدافع إندونيسيا جاستن هوبنر (88 خطأ في مرمى فريقه)، أهداف اليابان، حاملة اللقب أربع مرات، في حين سجل لإندونيسيا ساندي ولش (90+1).

⏰نهاية المباراة | 🇯🇵 اليابان 3️⃣-1️⃣ إندونيسيا 🇮🇩



الساموراي الياباني يتغلب بثلاثية على منتخب إندونيسيا ويتأهل إلى دور ال16#كأس_آسيا2023 | #هَيّا_آسيا | #اليابان_إندونيسياpic.twitter.com/KlovmqWCyM — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 24, 2024

وفي المواجهة الثانية على ملعب جاسم بن حمد، سجل للعراق ريبين سولاقا (47)، وأيمن حسين (73 و90+12 من ركلة جزاء)، ولفيتنام التي أكملت الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بوي هوانغ فييت إنه (42) ونغوين كوانغ هاي (90+1).

⏰ نهاية المباراة | 🇮🇶 العراق 3️⃣-2️⃣ فيتنام 🇻🇳



أسود الرافدين بالعلامة الكاملة في دور المجموعات للمرة الأولى في التاريخ 👏✨#كأس_آسيا2023 | #هَيّا_آسيا | #العراق_فيتنامpic.twitter.com/wOhoAiwBfp — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 24, 2024

وتصدر العراق المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) مقابل 6 لليابان و3 لإندونيسيا.

ويلتقي العراق في الدور الثاني مع ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة الاثنين المقبل على ملعب خليفة الدولي، في المقابل، تلتقي اليابان مع متصدر المجموعة الخامسة (الأردن أو كوريا الجنوبية أو البحرين) الأربعاء المقبل على ملعب الثمامة.

المصدر: وكالات