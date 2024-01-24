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كأس آسيا.. اليابان إلى ثمن النهائي وعلامة كاملة للعراق

الرياضة

كأس آسيا.. اليابان إلى ثمن النهائي وعلامة كاملة للعراق
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بلغت اليابان ثمن نهائي كأس آسيا بفوزها على إندونيسيا 3-1 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في حين حقق العراق العلامة الكاملة ضمن المجموعة ذاتها بفوزه على فيتنام 3-2.

وفي المباراة الأولى على ملعب الثمامة في الدوحة،  سجل أياسي أويدا في الدقيقة 6 من ركلة جزاء و52 ومدافع إندونيسيا جاستن هوبنر (88 خطأ في مرمى فريقه)، أهداف اليابان، حاملة اللقب أربع مرات، في حين سجل لإندونيسيا ساندي ولش (90+1).

وفي المواجهة الثانية على ملعب جاسم بن حمد، سجل للعراق ريبين سولاقا (47)، وأيمن حسين (73 و90+12 من ركلة جزاء)، ولفيتنام التي أكملت الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بوي هوانغ فييت إنه (42) ونغوين كوانغ هاي (90+1).

وتصدر العراق المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) مقابل 6 لليابان و3 لإندونيسيا.

ويلتقي العراق في الدور الثاني مع ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة الاثنين المقبل على ملعب خليفة الدولي، في المقابل، تلتقي اليابان مع متصدر المجموعة الخامسة (الأردن أو كوريا الجنوبية أو البحرين) الأربعاء المقبل على ملعب الثمامة.

المصدر: وكالات

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