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الكهرباء العراقي يصعق الوحدات الأردني (فيديو)

الرياضة

الكهرباء العراقي يصعق الوحدات الأردني (فيديو)
twitter/AlrabiaSportsTV
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تغلب نادي الكهرباء العراقي على ضيفه الوحدات الأردني (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية ضمن كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الفريق العراقي كل من، المدافع نجم شوان، والمهاجم الكاميروني بارجا نكوبا، والمهاجم الإيفواري شافيو موموني، في الدقائق (7، 71، 90) على الترتيب.

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بينما سجل الأردني محمد عبد المطلب هدف فريق الوحدات الوحيد عند الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب البصرة الدولي.

واعتلى نادي الكهرباء صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريقي الكويت الكويتي والوحدات، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

بينما يتذيل نادي أهلي حلب السوري قائمة المجموعة برصيد نقطتين، بعد تعادله مع الكويت بهدف لكل منهما.

المصدر: RT 

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