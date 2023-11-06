كأس الاتحاد الآسيوي.. النهضة العماني يهزم الفتوة السوري (فيديو)

تغلب نادي النهضة العماني على الفتوة السوري (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويدين الفريق العماني بالفضل في انتصاره للاعبه عصام عبد الله الصبحي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بمدينة الهفوف السعودية.

النهضة العماني يفوز 1-0 على الفتوة السوري ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/WYQV0sbsBj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 6, 2023

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وحقق نادي النهضة انتصاره الثالث على التوالي بعد خسارته في مستهل مشواره ضمن البطولة القارية، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن فريقي جبل المكبر الفلسطيني والعهد اللبناني، اللذين تأجلت مباراتهما ضمن هذه الجولة ولعبا مباراتين فقط.

بينما تعرض نادي الفتوة للهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في المسابقة مقابل فوز وحيد، ويحتل المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT