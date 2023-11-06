القوة الجوية العراقي يفاجئ نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

ألحق نادي القوة الجوية العراقي هزيمة مؤثرة بضيفه الاتحاد السعودي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق العراقي كل من اللاعبين، علي جاسم، ومهند عبد الرحيم كرار، في الدقيقتين (44، 52) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد فرانسوا حريري بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

🗒️ تشكيلة الفريقين | 🇮🇶 القوة الجوية 🆚 الاتحاد 🇸🇦



الظهور الأول لكريم بنزيما في #دوري_أبطال_آسيا 🌟



من سيحقق النقاط ال3️⃣ ؟🤔



📺 تابعوا المباراة مباشرة عبر: https://t.co/X7OKhS4VR3#دوري_أبطال_آسيا | #القوة_الجوية_الاتحادpic.twitter.com/jAqoc4xyP1 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 6, 2023

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وتعرض نادي اتحاد جدة للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الموسم الحالي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة (C).

بينما حقق نادي القوة الجوية انتصاره الثاني مقابل تعادل وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة مباراة فريق سباهان اصفهان الإيراني صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وضيفه أولماليك الأوزبكستاني، الرابع من دون نقاط، في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين أيضا.

المصدر: وسائل إعلام