الهلال السعودي يهزم مومباي سيتي الهندي

فاز نادي الهلال السعودي على مستضيفه مومباي سيتي الهندي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز هدفي الهلال كل من المهاجمين، البرازيلي ميشيل ديلغادو، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، في الدقيقتين (62، 82) من عمر المباراة.

هدف الهلال الأول عن طريق ميشيل وصناعة البريك الرائعة 🤩💙💙 pic.twitter.com/b4rWvJgZxo — أخبار الهلال (@hilalstuff) November 6, 2023

هدف المهاجم الافضل "الكساندر ميتروفيتش" !💙pic.twitter.com/ohLuIEr95T — مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 6, 2023

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وأكمل الفريق الهندي المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 55، بعد حصول لاعبه ماهيتاب سينجه على البطاقة الصفراء الثانية.

رفع نادي الهلال رصيده بعد هذا الفوز، إلى 10 نقاط، ويحتل صدارة المجموعة الرابعة (D)، متقدما بفارق الأهداف على فريق نافباخور نامانجان الأوزبكستاني، الذي تغلب بدوره على ضيفه نساجي مازاندران الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما يتذيل فريق مومباي سيتي جدول الترتيب من دون نقاط.

المصدر: RT