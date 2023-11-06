جماهير عراقية تساند بنزيما ونادي الاتحاد السعودي أمام القوة الجوية العراقي (فيديو + صور)
حظي نادي الاتحاد السعودي بقيادة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بحفاوة كبيرة في إقليم كردستان، قبل مواجهته نادي القوة الجوية العراقي، اليوم الاثنين، وذلك ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.
وتوافد العشرات من المشجعين في إقليم كردستان اليوم الاثنين، إلى استاد فرانسوا حريري بمدينة أربيل، مرتدين زي نادي اتحاد جدة لمؤازرة كريم بنزيما وزملائه في الفريق السعودي أمام ممثل العراق، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري مجموعات مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
جمهور اربيل يشجع اليوم الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية— العراق سبورت (@Iraq_Sport1) November 6, 2023
تأثير النجوم (كريم بنزيما) 😂😂😂#دوري_ابطال_اسيا#القوة_الجوية_الاتحاد_السعوديpic.twitter.com/QTALihr9mE
ولقي كريم بنزيما في مدينة أربيل اهتماما جماهيريا غير مسبوق، وتلقى المهاجم عدة هدايا من المسؤولين واتحاد الكرة العراقي ومحافظة أربيل.
🏞 Art is connected with Benzema 🐐 pic.twitter.com/e69clIVF8z— Ittihad Club (@ittihad_en) November 5, 2023
كما التقى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بالنجم الفرنسي وإدارة نادي اتحاد جدة، تثمينا لزيارتهم التاريخية الأولى إلى أربيل.
📸| من الاستقبال.. pic.twitter.com/Cj36QSmEzI— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 5, 2023
طلب كريم بنزيما من كانتي القدوم و الجلوس في صدر المجلس 😂💛💛💛 pic.twitter.com/vPCLyOq8Vl— ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) November 6, 2023
المصدر: وسائل إعلام