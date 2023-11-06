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جماهير عراقية تساند بنزيما ونادي الاتحاد السعودي أمام القوة الجوية العراقي (فيديو + صور)

الرياضة

جماهير عراقية تساند بنزيما ونادي الاتحاد السعودي أمام القوة الجوية العراقي (فيديو + صور)
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حظي نادي الاتحاد السعودي بقيادة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بحفاوة كبيرة في إقليم كردستان، قبل مواجهته نادي القوة الجوية العراقي، اليوم الاثنين، وذلك ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتوافد العشرات من المشجعين في إقليم كردستان اليوم الاثنين، إلى استاد فرانسوا حريري بمدينة أربيل، مرتدين زي نادي اتحاد جدة لمؤازرة كريم بنزيما وزملائه في الفريق السعودي أمام ممثل العراق، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري مجموعات مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولقي كريم بنزيما في مدينة أربيل اهتماما جماهيريا غير مسبوق، وتلقى المهاجم عدة هدايا من المسؤولين واتحاد الكرة العراقي ومحافظة أربيل.

كما التقى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بالنجم الفرنسي وإدارة نادي اتحاد جدة، تثمينا لزيارتهم التاريخية الأولى إلى أربيل.

المصدر: وسائل إعلام 

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