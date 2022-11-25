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شاهد.. أول بطاقة حمراء في مونديال قطر

الرياضة

شاهد.. أول بطاقة حمراء في مونديال قطر
Legion-Media
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شهدت مباراة ويلز وإيران أول حالة طرد، الجارية الآن على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.

وتعرض واين هينيسي حارس مرمى ويلز للطرد في الدقيقة 87 من عمر مباراة فريقه ضد إيران في كأس العالم 2022، بعد العودة إلى تقنية الفيديو. 

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واستغل المنتخب الإيراني النقص العددي في صفوف ويلز ليحقق الفوز بهدفين دون رد عن طريق روزبه جشمي الذي سدد كرة مميزة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك منتخب ويلز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وبعدها بلحظات عزز المنتخب الإيراني تقدمه بالهدف الثاني عن طريق رامين رضيان.

وحصدت إيران أول 3 نقاط لها في البطولة لتعزز فرصها في المنافسة على التأهل للدور الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة التي تلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب إنجلترا.

المصدر: RT

مونديال قطر

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شاهد..إيران تخطف الفوز من ويلز في الدقيقة القاتلة