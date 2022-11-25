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بالفيديو.. أول صلاة جماعية في مونديال قطر2022 (فيديو+صور)

الرياضة

بالفيديو.. أول صلاة جماعية في مونديال قطر2022 (فيديو+صور)
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حرص مسلمو جماهيرالمونديال على إقامة صلاة الجمعة في محيط ملعب "أحمد بن علي" قبيل مواجهة منتخب إيران ومنتخب ويلز، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

وتبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا وفيديوهات الصلاة وحظيت بتفاعل كبير بين المغردين.

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وتجري حاليا مواجهة المنتخب الإيراني مع نظيره الويلزي، بطموح الأول العودة إلى خط الانتصارات، بعد أن خسر 2-6 أمام المنتخب الإنجليزي، في الجولة الأولى.

فيما يبحث المنتخب الويلزي عن أول فوزه له في المونديال، منذ عام 1958، بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله مع المنتخب الأمريكي، في مستهل مشواره بنهائيات قطر 2022.

المصدر: RT

مونديال قطر

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