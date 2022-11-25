هازارد ينتقد تصرفات منتخب ألمانيا بسبب حملات دعم المثلية

انتقد إيدين هازارد نجم المنتخب البلجيكي، تصرفات المنتخب الألماني أمام اليابان بالجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

ومنع الاتحاد الدولي "فيفا" قادة المنتخبات من ارتداء "الشارة الملونة"، وهدد بمعاقبة القادة بالبطاقة الصفراء.

واحتج الألمان على طريقتهم أثناء التقاط الصورة التذكارية قبل انطلاق المباراة، التي خسروها بنتيجة (1-2).

وقال هازارد، خلال تصريحاته لإذاعة "RMC" الفرنسية: "لا أشعر بالراحة عند الحديث عن كل هذا لأنني هنا لألعب كرة القدم".

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وأضاف نجم المنتخب البلجيكي: "لا أرغب في بدء المباراة ببطاقة صفراء، والأمر سيكون غير مريح لبقية البطولة".

وتابع: "خسر الألمان المباراة ضد اليابان، وكان من الأفضل لهم عدم القيام بذلك والفوز، ونحن هنا للعب كرة القدم فقط".

وأضاف نجم ريال مدريد: "لست هنا من أجل إرسال رسالة سياسية، الناس الآخرون في وضع أفضل لذلك، نريد أن نركز على كرة القدم".

وأصبح منتخب ألمانيا مطالبا بالفوز الأحد القادم في الجولة المقبلة بالمجموعة على نظيره الإسباني، الذي استهل مشواره في البطولة باكتساح كوستاريكا (7-0)، إذا أراد تجنب الوداع المبكر لكأس العالم من مرحلة المجموعات.

المصدر: "وكالات"