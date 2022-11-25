لماذا لا تسألوا مدرب انجلترا؟.. مدرب منتخب إيران يدافع عن لاعبه ويصطدم مع صحفية بسبب سياسي

تصادم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني مع أحد الصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ويلز، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ووجهت مراسلة قناة "بي بي سي" البريطانية السؤال للمهاجم مهدي تريمي عن الاحتجاجات القائمة في إيران الآن، وهي الأسئلة التي يرفض اللاعب الإجابة عنها في الوقت الراهن.

إلا أن مدرب إيران دافع عن لاعبه بعد المؤتمر الصحفي، وذهب كيروش لمواجهة الصحفية قائلا لها: "أسألك شيئا واحدا الآن: لماذا لا تسألين المدربين الآخرين عن ثقافات أخرى؟ هذا فقط سيكون عادلا".

وأوضح :"لماذا لا تسألي (غاريث) ساوثغيت (مدرب إنجلترا): ما رأيك بموقف إنجلترا والولايات المتحدة حين غادروا أفغانستان وتخلوا عن النساء"؟

Carlos Queiroz confronts a BBC journalist after the Iranian team press conference for asking questions about the protests in Iran @itvnewspic.twitter.com/WtggqjL7xZ — Natasha Tierney (@NatashaTierney) November 24, 2022

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وسبق لكيروش الصدام مع أحد الصحفيين قبل المباراة الأولى أمام إنجلترا بسبب أحد الأسئلة المشابهة.

حيث قال له: "كم ستدفع لي لأجيب هذا السؤال؟ تحدث مع رئيسك وعد لي بالإجابة. فكر بما حدث في بلادك مع المهاجرين".

وخسر منتخب إيران أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية بهدف لكل فريق.

وتلعب مباراة إيران وويلز المقررة عند الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وموسكو ضمن المجموعة الثانية، فيما تلعب انجلترا اليوم أيضا عند الساعة العاشرة مساء بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة نفسها.

المصدر: "وسائل إعلام"