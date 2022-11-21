إنجلترا تكتسح إيران في مونديال قطر 2022 (فيديو)

ألحق المنتخب الإنجليزي هزيمة ساحقة بنظيره الإيراني (6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وسيطر منتخب "الأسود الثلاثة" على مجريات الشوط الأول للقاء بشكل مطلق وسجلوا ثلاثة أهداف رائعة عبر كل من جود بيلينغهام، وبوكايو ساكا، ورحيم سترلينغ في الدقائق (35، 44، 45) على الترتيب.

وعاد بوكايو ساكا في الشوط الثاني ووقع على الهدف الشخصي الثاني له، والرابع لمنتخب بلاده عند الدقيقة 62 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل المهاجم الإيراني مهدي طارمي هدف تقليص الفارق لبلاده بحلول الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ووسع المهاجم الإنجليزي البديل ماركوس راشفورد الفارق من جديد بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 71، وذلك بعد نحو 15 ثانية فقط من دخوله أرضية الملعب.

واختتم جاك غريليش سداسية "الأسود الثلاثة" في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، بينما سجل مهدي طارمي الهدف الشخصي الثاني له والثاني لبلاده من ركلة جزاء في الدقيقة الـ12 المحتسبة بدلا الضائع على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة.

وحصد منتخب إنجلترا بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الثانية (B)، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية، التي ستجمع في وقت لاحق من مساء اليوم منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز، على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بمدينة الريان.

المصدر: RT