أرقام قياسية في مونديال قطر.. إيران تتعرض لأكبر هزيمة في نهائيات كأس العالم

مني المنتخب الإيراني بأكبر هزيمة في تاريخ مشاركاته في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام نظيره الإنجليزي اليوم الاثنين، في مستهل مشوارهما في مونديال "قطر 2022".

وتلقت شباك منتخب إيران ستة أهداف مقابل هدفين في مباراته أمام نظيره الإنجليزي، التي جمعتهما على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة، في الجولة الأولى ضمن مرحلة دور المجموعات.

وتعد هذه الخسارة هي الأكبر في تاريخ مشاركات منتخب إيران في نهائيات بطولات كأس العالم، إذ كان السقوط الأكبر له أمام بيرو بهدف مقابل أربعة، في المشاركة الأولى له بنسخة مونديال "الأرجنتين 1978".

في المقابل حقق منتخب إنجلترا أكبر انتصار له على الإطلاق في المباريات الافتتاحية ضمن البطولات الكبرى (كأس العالم، كأس الأمم الأوروبية) بنتيجة (6-2)، وسجل للمرة الثانية 6 أهداف خلال بطولة كبرى، بعد فوزه على بنما (6-1) في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في مونديال "روسيا 2018".

ومن الأرقام القياسية أيضا فقد بات المهاجم الإيراني مهدي طارمي الهداف التاريخي لإيران بهدفين وأول لاعب يسجل ثنائية في تاريخ كأس العالم.

بينما أصبح المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد ثالث أسرع لاعب بديل يسجل في تاريخ كأس العالم، إذ شارك في الدقيقة الـ70، وبعد 49 ثانية فقط نجح في هز شباك إيران، بتسجيله الهدف الخامس لمنتخب "ألسود الثلاثة.

كما أصبحت مواجهة إيران وإنجلترا أول مباراة تشهد أهدافا غزيرة منذ لقاء ألمانيا والبرازيل في نهائيات كأس العالم 2014، وانتهت بفوز "المانشافت" على أصحاب الأرض "راقصي السامبا" بنتيجة ساحقة (7-1).

واستمرت هذه المباراة 117 دقيقة و16 ثانية، وهو رقم قياسي أيضا، وذلك بعد إضافة 14 دقيقة في الشوط الأول لتوقفه بسبب إصابة حارس مرمى إيران، وإضافة 10 دقائق إلى زمن الشوط الثاني بسبب التبديلات والعودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

وأصبح منتخب إيران أول فريق في تاريخ نهائيات بطولات كأس العالم يجري 6 تبديلات.

المصدر: RT + وكالات