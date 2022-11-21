صفارة قطرية.. التشكيلة الأساسية لمباراة ويلز وأمريكا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة ومنتخبي ويلز وأمريكا خاصة مساء اليوم الاثنين، صوب استاد "أحمد بن علي المونديالي" بمدينة الريان، لمتابعة مباراتهما ضمن مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي القطري عبد الرحم الجاسم في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، صفارة بداية مباراة الولايات المتحدة وويلز، وذلك في الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأمريكي، غريج بيرهالتير (49 عاما)، هذه المباراة الهامة لمنتخب بلاده، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الويلزي:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الويلزي، روبرت بيج (48 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الأمريكي:

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يذكر أن المباراة الأولى ضمن منافسات هذه المجموعة انتهت بفوز ساحق للمنتخب الإنجليزي على نظيره الإيراني (6-2) في وقت سابق من اليوم، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة.

المصدر: RT