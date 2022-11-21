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أصاب في توقعاته لمباراة قطر.. الباندا "سهيل" يتوقع نتيجة مباراة ويلز وأمريكا (فيديو)

الرياضة

أصاب في توقعاته لمباراة قطر.. الباندا
Legion-Media ChinaImages/Sipa USA
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نجح الباندا "سهيل" في توقعاته بفوز منتخب الإكوادور على نظيره القطري في المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي جمعتهما مساء أمس الأحد على إستاد البيت.

ورشح الباندا "سهيل" منتخب الإكوادور للفوز في المباراة الافتتاحية على حساب نظيره القطري، وذلك في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، واصاب في توقعاته، إذ خسر العنابي بهدفين من دون رد، وأصبح أول منتخب مستضيف لكأس العالم يخسر في افتتاح البطولة.

ورشح الباندا "سهيل" هذه المرة فوز منتخب ويلز على نظيره الأمريكي في المباراة التي ستجمعهما في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين، على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بمدينة الريان، وذلك في الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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مونديال قطر.. الباندا "سهيل" يتوقع نتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم (فيديو)

يذكر أن المباراة الأولى ضمن منافسات هذه المجموعة انتهت بفوز ساحق للمنتخب الإنجليزي على نظيره الإيراني (6-2) في وقت سابق من اليوم، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة.

 المصدر: RT 

مونديال قطر

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