مونديال قطر.. الباندا "سهيل" يتوقع نتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم (فيديو)

بدأت توقعات كأس العالم لكرة القدم 2022، من المباراة الافتتاحية للبطولة التي تجمع منتخبي قطر والإكوادور، على استاد "البيت" مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات المجموعة الأولى.

وأصبح الباندا "سهيل" أحد أبطال التوقعات في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، كعادة البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

ورشح الباندا "سهيل" منتخب الإكوادور للفوز في المباراة الافتتاحية على حساب نظيره القطري، وذلك في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

توقعات الباندا سهيل 🧐 pic.twitter.com/B89J9uE1J1 — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 20, 2022

يذكر أن الصين أهدت زوجي الباندا إلى قطر، على هامش استضافة البلد العربي لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "ثريا وسهيل"، واسم سهيل تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

الصين تبعث دُبّي باندا ( سهيل و ثريا) هديا إلى دولة قطر بمناسبة إستضافة كأس العالم FIFA قطر 🇶🇦 2022.#كأس_العالم_قطر_2022 | #كأس_العالمpic.twitter.com/I6lx5ERPUQ — كأس العالم قطر 2022 (@QusaiWorldCup) October 19, 2022

وتم افتتاح أول بيت باندا في قطر في منطقة الخور يوم الخميس الماضي، قبل 3 أيام من افتتاح كأس العالم.

المصدر: وكالات