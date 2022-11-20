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شاهد.. إلغاء أول هدف في مونديال قطر 2022

الرياضة

شاهد.. إلغاء أول هدف في مونديال قطر 2022
AP Hassan Ammar
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شهدت المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الأحد، على ملعب "البيت" بمدينة خور، إلغاء هدف مبكر لمنتخب الإكوادور في شباك نظيره القطري.

وهز قائد منتخب الإكوادوري، إينير فالنسيا، شباك القطري سعد الشيب حارس مرمى "العنابي"، عند الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية، ولكن حكم الساحة الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد تلقيه إشارة من غرفة تقنية الفيديو "VAR".

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يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" اعتمد تقنية التسلل الآلي خلال منافسات مونديال 2022 بقطر، وذلك لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم.

وتستخدم هذه التكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي الآلي لتحديد التسلل" 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الملعب بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، وتحمل الكرة الرسمية لمونديال قطر "الرحلة" شريحة مثبتة فيها بدقة للمساعدة في اتخاذ القرار السريع والدقيق.

المصدر: RT 

مونديال قطر

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