قطر ضد الإكوادور.. التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم اليوم صوب ملعب "البيت" بمدينة خور القطرية، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القم 2022 بين منتخبي قطر، والإكوادور.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو صفارة بداية المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، بين منتخبي قطر والإكوادور، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى التي ضمن أيضا منتخبي هولندا والسنغال.

وسيبدأ الإسباني، فليكس سانشيز باس، المدير الفني للمنتخب القطر، هذه المباراة الاستثنائية لكأس العالم والتاريخية للعنابي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإكوادوري:

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بينما اختار الأرجنتيني غوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره القطري:

twitter/LaTri

المصدر: RT