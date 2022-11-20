منافس قطر في افتتاح مونديال 2022.. تعرف على مشاركات الإكوادور في كأس العالم (فيديو)

يقص المنتخب القطري مع نظيره الإكوادوري، اليوم الأحد، شريط انطلاق مباريات النسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر من اليوم وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو صفارة انطلاق المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، على استاد "البيت"، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى التي ضمن أيضا منتخبي هولندا والسنغال.

وشارك منتخب الإكوادور في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 3 مرات، وصعد في واحدة منها إلى دور الـ16، بينما ودع البطولة منذ الدور الأول في مناسبتين، وسيشارك في نسخة قطر 2022 للمرة الرابعة.

ولم يسبق للمنتخب الإكوادوري تحقيق أي لقب طوال تاريخه، وكان أفضل إنجاز له هو الوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة "كوبا أمريكا" في مناسبتين، من أصل 24 مشاركة.

وخاض منتخب الإكوادور مباراته الأولى دوليا، حين حل ضيفا على بوليفيا يوم 8 أغسطس 1938، وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تاريخ مشاركات الإكوادور في كأس العالم:

لاحت فرصة لمنتخب الإكوادور للمشاركة في أول نسخة لبطولة كاس العالم، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي أقيمت في البرازيل عام 1950، لكنه انسحب من البطولة قبل أن تبدأ.

وانتظر مشجوا منتخب الإكوادور الظهور الأول له في العرس الكروي الكبير العالمي الكبير طويلا، وذلك حتى نسخة كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وفيها ودع المنافسة منذ الدور الأول، وهو الأمر الذي تكرر في مونديال البرازيل 2014.

وشهدت نسخة كأس العالم 2006 في ألمانيا نتائج أفضل لمنتخب الإكوادور، بتأهله إلى الدور ثمن النهائي للمونديال، بعد فوزه على كل من بولندا (2-0) وكوستاريكا (3-0)، قبل الخسارة أمام صاحب الأرض منتخب ألمانيا (0-3)، ليتأهل إلى دور الـ16 ويخسر فيه أمام منتخب إنجلترا بهدف وحيد.

منافس قطر اليوم، الإكوادور، تشارك في #كأس_العالم_FIFA للمرة الرابعة 🇪🇨🏆



الرحلة بدأت في كوريا واليابان 2002 وشهدت أهدافًا رائعة للفريق اللاتيني 💪@FEFecuador | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 20, 2022

تصفيات كأس العالم 2022

تأهل منتخب الإكوادور إلى مونديال قطر 2022، بجدارة فقد احتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية، برصيد 26 نقطة، وتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، تاركا المركز الخامس المؤهل للملحق لمنتخب بيرو.

وسيلعب منتخب الإكوادور، بعد مواجهة قطر، ضد كل من هولندا والسنغال يومي 25 و29 نوفمبر الجاري، على ملعب خليفة الدولي.

المصدر: وكالات