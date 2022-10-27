في ظل ضبابية مصيره مع مانشستر يونايتد.. رونالدو يشتري أغلى منزل في البرتغال

رغم المعاناة التي يعيشها كريستيانو رونالدو داخل فريقه مانشستر يونايتد وتوتر العلاقة مع مدربه إريك تن هاغ، إلا أنه ركز اهتمامه في الأيام الأخيرة على شراء أغلى قصر في بلده البرتغال.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية، إن رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز اشتريا عقارا في منطقة كاشكايش بالبرتغال، تبلغ قيمته نحو 11 مليون دولار، ولكن مع أعمال الترميم والتأهيل ستصل تكلفته إلى نحو 21 مليون دولار أمريكي.

Dove andrà #CR7𓃵 quando si ritirerà dal calcio?

Probabilmente chillerà un po' nella super mansion che sta facendo costruire a Quinta da Marinha, vicino Cascais, in Portogallo. Una zona che, per le ville e la natura del luogo, viene definita la "Riviera Portoghese" 🇵🇹 pic.twitter.com/tLmsj7XGIT — radiom2o (@radio_m2o) October 24, 2022

وقالت الصحيفة إن قصر رونالدو هو الأغلى في البرتغال ويقع في قلب واحدة من أرقى المناطق السكنية في البلاد، فيما يسمى بالريفيرا البرتغالية، والتي تضم مدن كاسكايس وإيستوريل وسينترا الجميلة، لكنه قيد التحضير الآن، وسيكون جاهزا للسكن أوائل عام 2023.

🚨| Cristiano Ronaldo has now begun construction of his new home in Portugal’s Quinta de Marinha. He plans to live here with his partner and children once he retires from professional football.



Work is expected to be completed by summer 2023. pic.twitter.com/MVQgdgySNt — Commodore. (@CdoreIsRed) October 23, 2022

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وتبلغ مساحة قصر رونالدو الجديد 2720 مترا مربعا، ويتكون من 3 طوابق، بينما تبلغ مساحة البناء 544 مترا مربعا، إضافة إلى حدائق خارجية ومسبح كبير.

وتشير التقارير إلى رحيل رونالدو عن يونايتد في الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير 2023 بعد أن أصبح رهينة مقاعد البدلاء، ولم يعد ضمن تشكيلة مدرب "الشياطين الحمر".

وشارك كريستيانو، الذي لازم مقاعد البدلاء في معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في جميع مباريات الدوري الأوروبي الأربع، وسجل مرة واحدة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وكانت والدة رونالدو صرحت في الموسم الماضي بأنها ترغب في عودة ابنها لفريق طفولته سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي ارتدى قميصه عام 2002 قبل أن ينتقل في العام التالي لمانشستر يونايتد في فترته الأولى.

المصدر: marca.com