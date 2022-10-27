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بالفيديو.. رد فعل جماهير برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ

الرياضة

بالفيديو.. رد فعل جماهير برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ
Legion-Media
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لحق برشلونة الإسباني خسارة مذلة على أرضه ووسط جماهيره، على يد بايرن ميونخ الألماني 0-3 لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أرووبا.

وتوقف رصيد برشلونة عند 4 نقاط واكتفى بالمركز الثالث في المجموعة الثالثة، ليودع الفريق الكتالوني المسابقة القارية بشكل رسمي من دور المجموعات قبل مواجهة بايرن ميونخ، عقب فوز إنتر ميلان على نظيره فيكتوريا بلزن 4-0، والذي حسم تأهله للدور المقبل مع بايرن ميونخ عن نفس المجموعة.

وبعد نهاية المباراة، توجه لاعبو البلوغرانا إلى مدرجات "كامب نو" لتحية جماهير برشلونة رغم الخسارة على يد بايرن ميونخ.

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وكشفت التقارير أن العديد من مشجعي النادي الكتالوني غادروا ملعب المباراة بعد تلقي شباك تير شتيغن أول هدفين بالشوط الأول.

يذكر أن برشلونة تعرض للخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أرووبا للمرة الثانية على التوالي، حيث أنه ودع البطولة أيضا الموسم الماضي بظروف مشابهة وانتقل للعب في الدوري الأوروبي.

المصدر: "وسائل إعلام"

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