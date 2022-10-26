بايرن ميونخ "يذل" برشلونة من جديد

ألحق بايرن ميونخ هزيمة مذلة بمضيفه برشلونة في عقر داره (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية العملاق البافاري كل من، المهاجم السنغالي ساديو ماني والمهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ والمدافع الفرنسي بنيامين بافارد في الدقائق (10، 31، 90) على الترتيب، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

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وأكد بايرن ميونخ علو كعبه على برشلونة من جديد، انتصاره الخامس على التوالي في النسخة الحالية "للتشامبيونز ليغ"، ويتربع على عرش صدارة مجموعة "الموت" الثالثة (C) بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، حسم تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال مبكرا في الجولة الماضية، ورافقه إنتر ميلان الإيطالي، الذي تغلب بدوره على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي (4-0) في وقت سابق من يوم الأربعاء أيضا.

في المقابل، توقف رصيد برشلونة عند 4 نقاط واكتفى بالمركز الثالث، ليودع رسميا دوري الأبطال مبكرا، ويلتحق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT