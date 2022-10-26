دوري الأبطال.. إنتر ميلان يقضي على آمال برشلونة! (فيديو)

حسم إنتر ميلان الإيطالي مصير البطاقة الثانية في المجموعة الثالثة المؤهلة إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي (4-0) اليوم الأربعاء.

وضع الأرمني غينريخ مخيتاريان الفريق الإيطالي "النيراتزوري" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 35، وأضاف زميله المهاجم البوسني إدين دجيكو هدفين متتاليين في الدقيقتين (42 و66)، واختتم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو رباعية أصحاب ألأرض قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

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ورفع فريق إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط وعزز موقعه في المركز الثاني على سلم ترتيب مجموعة "الموت" الثالثة (C)، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن برشلونة، الذي ودع رسميا دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام ضيفه بايرن ميونخ، في وقت لاحق من مساء اليوم على ملعب "كامب نو"، ومباراته في الجولة السادسة الأخيرة ضمن المجموعة.

كما ودع فريق فيكتوريا بلزن رسميا "التشامبيونز ليغ" حتى فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد أن احتل المركز الرابع الأخير من دون نقاط حتى الآن.

المصدر: RT