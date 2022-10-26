"مجموعة الموت".. أنظار عشاق برشلونة تتجه صوب ميلانو اليوم

يستضيف إنتر ميلان الإيطالي فريق فيكتوريا بلزن التشيكي مساء اليوم الأربعاء، في مباراة هامة بالنسبة له ولبرشلونة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة السويدي الدولي أندرياس إيكبرغ صفارة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة (19:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وسيبدأ الإيطالي سيموني إنزاغي (46 عاما) المدير الفني لنادي إنتر ميلان التشكيلة الأساسية التالية لمواجه ضيفه التشيكي:

بينما اختار التشيكي ميخال بيليك (57 عاما) المدير الفني لفريق فيكتوريا بلزن، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه الإيطالي "النيراتزوري":

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني في ترتيب مجموعة "الموت" الثالثة (C) برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ الألماني، ويليهما برشلونة في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم فيكتوريا بلزن في المركز الأخير من دون نقاط.

ويحتاج فريق إنتر ميلان للفوز على ضيفه التشيكي ليحجز البطاقة الثانية المتبقية في المجموعة، قبل جولة من نهاية دور المجموعات، وبغض النظر عن نتيجة مباراة فريق برشلونة أمام ضيفه بايرن ميونخ، في وقت لاحق من مساء اليوم على ملعب "كامب نو"، ومباراتي الجولة السادسة الأخيرة ضمن المجموعة.

ولكن في حال تعثر إنتر ميلان اليوم فستكون مباراة برشلونة أمام ضيفه بايرن ميونخ ملحمة كروية كبيرة، سينعش برشلونة آماله في حال فك "العقدة" والفوز على العملاق البافاري.

المصدر: RT