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دوري أبطال أوروبا.. نتائج مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة

الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. نتائج مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة
AFP Miguel A. Lopes
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أسفرت المباريات التي جرت مساء الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة يوفنتوس الإيطالي.

وفي ما يلي نتائج المباريات التي جرت مساء يوم الثلاثاء ضمن "التشامبيونز ليغ":

المجموعة الخامسة (E):

دينامو زغرب (كرواتيا) x ميلان (إيطاليا) – (0-4)

ريد بول سالزبورغ (النمسا) x تشيلسي (إنجلترا) – (1-2)

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1- تشيلسي (إنجلترا) – 10 نقاط (تأهل)  

2- ميلان (إيطاليا) – 6 نقاط

3- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 6 نقاط

4- دينامو زغرب (كرواتيا) – 4 نقاط.

المجموعة السادسة (F):

لايبزيغ (ألمانيا) x ريال مدريد (إسبانيا) – (3-2)

سيلتك (إسكتلندا) x شاختيور (أوكرانيا) – (1-1)

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1- ريال مدريد (إسبانيا) – 10 نقاط (تأهل)

2- لايبزيغ (ألمانيا) – 9 نقاط

2- شاختيور (أوكرانيا) – 6 نقاط

3- سيلتك (إسكتلندا) – نقطتان.

المجموعة السابعة (G):

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (0-0)

إشبيلية (إسبانيا) x كوبنهاغن (الدانمارك) – (3-0)

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1- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 11 نقطة (تأهل)

2- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 8 نقاط

3- إشبيلية (إسبانيا) – 5 نقاط

4- كوبنهاغن (الدانمارك) – نقطتان

المجموعة الثامنة (H):

باريس سان جيرمان (فرنسا) x ماكابي حيفا (إسرائيل) – (7-2)

بنفيكا (البرتغال) x يوفنتوس (إيطاليا) – (4-3)

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1- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 11 نقطة (تأهل)

2- بنفيكا (البرتغال) – 11 نقطة (تأهل)

3- يوفنتوس (إيطاليا) – 3 نقاط

4- ماكابي حيفا (إسرائيل) – 3 نقاط.

المصدر: RT 

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