شاهد.. رياض محرز يحرم مانشستر سيتي من فرصة الفوز!

حرم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي من فرصة الفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (0-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحصل محرز على ركلة جزاء وإنبرى لتنفيذها بنفسه في الدقيقة 58 لكنه أخفق في ترجمتهما إلى هدف التقدم للفريق الإنجليزي، حيث تصدى لها الحارس السويسري غريغور كوبيل حارس مرمى بوروسيا دورتموند ببراعة، لتنتهي المباراة من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ضياع رياض محرز ركله جزاء pic.twitter.com/PdP8Apx7F2 — خالد لورد |🇸🇦✪. (@ahl_ksa1) October 25, 2022

وأهدر محرز، البالغ من العمر 31 عاما، ركلة الجزاء للمباراة الثانية على التوالي في "التشامبيونز ليغ" بعدما أضاع واحدة أخرى أمام نادي كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الماضية.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد فشل مانشستر سيتي في تحويل 25 ركلة جزاء إلى أهداف منذ بداية عهد المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ولم يهدر أي فريق آخر من البريميرليغ ركلات جزاء أكثر من السيتي، وبالتحديد منذ الموسم 2016-2017.

المصدر: وكالات