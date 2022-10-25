ريال مدريد يسقط أمام لايبزيغ الألماني (فيديو)

أصبح فريق لايبزيغ الألماني على عتبة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ريال مدريد (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة للبطولة.

ووقع على ثلاثية الفريق الألماني كل من المدافع الكرواتي يوشكو غافارديول، والمهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، والمهاجم الألماني تيمو فيرنر في الدقائق (13، 18، 81) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية الفريق الإسباني كل من المهاجمين البرازيليين فينيسيوس جونيور، ورودريغو في الدقيقتين (44، و90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

ورفع نادي لايبزيغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة السادسة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن منافسه المباشر والمقبل شاختيور الأوكراني الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام مضيفه سيلتيك الإسكتلندي، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين فقط.

بينما توقف رصيد فريق ريال مدريد حامل اللقب، عند 10 نقاط، ولكنه احتفظ بالصدارة وكان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ" في الجولة الماضية.

المصدر: RT